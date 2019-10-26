شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يواجه إيكستريمادورا بحثًا عن المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادى ألميريا، المملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، نظيره إيكستريمادورا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة دورى الدرجة الثانية الإسبانى، على ارض ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد.

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ويحتل ألميريا المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نادى إيكستريمادورا، المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

ويسعى «آل الشيخ»، في تجربته الجديدة، لتكرار نجاح تجربته الأولى التي خاضها في مصر، والتي تمثلت في شراء نادى بيراميدز، الأسيوطى سابقًا، والذى حقق نجاحًا كبيرًا في بطولة الدورى العام المصرى، إذ احتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، وخاض نهائي كأس مصر أمام الزمالك، كما ترتب على احتلاله المركز الثالث مشاركته في بطولة الكونفدرالية.

ويسعى «آل الشيخ» لقيادة ألميريا للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة في إسبانيا.