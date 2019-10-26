شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يُسقط أستون فيلا بمشاركة «تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد المركز الثاني من ليستر سيتي.

وكان ليستر سيتي قد احتل المركز الثاني مؤقتًا بعد فوزه، أمس، بتسعة أهداف نظيفة على ساوثهامبون، إلا أن فوز السيتي، اليوم، أعاد له موقعه في جدول الترتيب بفارق ثلاثة نقاط مؤقتًا عن المتصدر ليفربول، الذي يخوض غدًا مباراته في الجولة نفسها أمام توتنهام.

وسيطر مانشستر سيتي كعادته على مجريات المباراة مستحوذًا على الكرة ومتفوقًا في عدد التسديدات، إلا أنه لم ينجح في ترجمة تلك الأرقام إلى أهداف في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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ومع بداية الشوط الثاني، افتتح رحيم ستيرلينج الأهداف لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 46، بعد كرة أمامية طويلة من الحارس إيدرسون مهدها جابريل جيسوس لـ«ستيرلينج» برأسه، لينطلق الدولي الإنجليزي منفردًا بـ«هيتون»، حارس أستون فيلا، ويضعها من بين قدميه في الشباك.

وفي الدقيقة 65، أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني من عرضية منخفضة أرسلها من على يسار منطقة جزاء أستون فيلا مرت من الجميع دون أن تلمس أي لاعب لتسكن شباك الفيلانز، فيما أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثالث لمانشستر سيتي من كرة ارتدت من دفاع الفيلانز داخل منطقة الجزاء سددها التركي مباشرة في الشباك.

وشارك النجم المصري محمود تريزيجيه مع أستون فيلا في المباراة بأكملها، ورغم ظهوره بشكل باهت في النصف ساعة الأولى من المباراة إلا أنه تحسن في الربع ساعة الأخيرة، كما قدم أداءً مقبولًا في الشوط الثاني، خاصة مع دخول أنور الغازي في الدقيقة 83، لينتقل المصري للعب على الجناح الأيسر بعدما بدأ اللقاء على الجهة اليمنى، وحاول في أكثر من مناسبة اختراق دفاع السيتيزنز، كما أطلق تسديدة مقوسة في الدقيقة 86 من خارج منطقة الجزاء، إلا أن إيدرسون نجح في الإمساك بها دون مشكلة، كما حاول تسديد كرة أخرى من داخل منطقة الجزاء أخرجها مدافعي السيتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 22، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة.