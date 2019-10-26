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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يقرر اعادة المعارين الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
قرر ادارة نادي ريال مدريد الاسباني عودة اللاعبين الخمسة المعارين الموسم المقبل ، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.
كشفت صحيفة "آس" الاسبانية عودة خمس لاعبين معارين الي النادي الملكي وهما داني سايبيوس الذي اعير هذا الموسم الي ارسنال الانجليزي ، وريجلون الظهير الايسر المعار الي اشبيلية ، والمغربي اشرف حكيمي الذي يقدم موسم رائع مع دورتموند في الدوري الالماني ، ومارتن اوديجارد الذي يلعب في صفوف ريال سوسيداد واخيرا "كوبو " المعار الي ريال مايوركا .
واضافت الصحيفة ان النادي قرر عودة المعارين لأن ميزانية النادي لاتحتمل الانفاق علي صفقات الموسم المقبل حيث تعاقد النادي مع صفقات كبيرة هذا الموسم وهما كورتوا ،وايدين هازارد، وميندي ، يوڤيتش ، رودريجو، ميليتاو .
ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا الاسبانية برصيد ١٨ خلف الغريم التقليدي برشلونة بنقطة واحدة برصيد ١٩ نقطة
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