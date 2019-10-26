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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واتفورد يواجه بورنموث في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
يلتقي بعد قليل فريق واتفورد أمام نظيره بورنموث، ضمن منافاسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء تشكيل فريق واتفورد كالتالي: حراسة المرمي: فوستر. خط الدفاع: كريستيان كاباسيلي، كريغ كاثكارت، كريج داوسون. خط الوسط: آدم ماسينا، دوكوري، شالوبه، كليفيرلي، جنمات. خط الهجوم: دولوفيو، بيريرا.
بينما جاء تشكيل بورنموث كالتالي: حراسة المرمي: رامسدالي. خط الدفاع: سميث، كوك، أكي، ريكو. خط الوسط: دانجوما، ليرما، بيلينج، فريزر. خط الهجوم: ويلسون، كينغ.
ويحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
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