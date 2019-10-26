السيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

انتهت مباراة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفةعلي ضيفة استون فيلا في اطار الجولة العاشرة من منافسات "البريميليج"

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وافتتح "رحيم سترلينج" الهدف الاول لاصحاب الارض في الدقيقة ٤٦ من عمر الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني سجل البلجيكي "كيفين دي بروين" الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥ ليختتم الالماني "جاندوجان" اهداف اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة ٧٠ لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة .

وصعد مان سيتي الي المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة بينما تجمد استون فيلا عند المركز ١٣ برصيد ١١ نقطة ، ويذكر ان ستون فيلا قد عاد من دوري الدرجة الاولي هذا الموسم