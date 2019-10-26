- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
انتهت مباراة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفةعلي ضيفة استون فيلا في اطار الجولة العاشرة من منافسات "البريميليج"
وافتتح "رحيم سترلينج" الهدف الاول لاصحاب الارض في الدقيقة ٤٦ من عمر الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني سجل البلجيكي "كيفين دي بروين" الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥ ليختتم الالماني "جاندوجان" اهداف اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة ٧٠ لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة .
وصعد مان سيتي الي المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة بينما تجمد استون فيلا عند المركز ١٣ برصيد ١١ نقطة ، ويذكر ان ستون فيلا قد عاد من دوري الدرجة الاولي هذا الموسم
كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.