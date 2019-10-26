شكرا لقرائتكم ديسابر يطالب لاعبو بيراميدز بالفوز على يانج أفريكانز التنزانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد ديسابر على لاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة الغد لوضع قدماً فى الدور التالى للبطولة لاسيما بعد الانتعاشة التى يمر بها بيراميدز بعد احتلال صدارة الدوري بالفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين .
ويحل فريق بيراميدز فى مواجهة صعبة ضيفا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غداً الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وتعتبر مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري
وأطاح بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).
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