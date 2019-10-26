شكرا لقرائتكم انتظام فوزي وعماد حمدى فى تدريبات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى ، اعتذار لمسئولى ناديه عبر صفحته على فيس بوك، بعد الأحداث التى وقعت خلال اليومين السابقين قبل مباراة الدراويش أمام الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية، والتى انتهت بفوز أصحاب الزى الأصفر بهدفين نظيفين .
وطلبا محمد فوزى وعماد حمدى من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى بسبب وجود زوجاتهم فى الإسماعيلية ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء .
ومنح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية أسبوع بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء مساء الاربعاء. ، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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