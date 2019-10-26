شكرا لقرائتكم محمود دونجا يواصل برنامجه العلاجى بتدريبات فى الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود دونجا ارتكاز الإسماعيلى برنامجه العلاجى بعد تعرضه لشد من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، حيث يؤدى التدريبات فى صالة الجيم.

وتماثل ابراهيم أبواليزيد مدافع الفريق للشفاء حيث سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة اعتبارا من الخميس المقبل.

يأتى هذا ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى تم تأجيله لمدة شهر بجانب منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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ومنح الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

واستقر اتحاد الكرة على تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.