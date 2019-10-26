شكرا لقرائتكم محمود دونجا يواصل برنامجه العلاجى بتدريبات فى الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى هذا ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى تم تأجيله لمدة شهر بجانب منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
واستقر اتحاد الكرة على تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.
وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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