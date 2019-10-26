شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد اصطحاب لاعبى الأهلي الدوليين فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اصطحاب الفريق لاعبيه الدوليين في المعسكر الخارجي الذي سيُقام في الإمارات بنسبة كبيرة للغاية ، موضحاً أن جهاز المنتخب لم يُعلن حتى الأن بشكل رسمي عن موعد بدأ معسكره إستعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر لذا سيتواجد لاعبو الاهلي الدوليين في معسكر الخارجي.

وحتى الآن لم يفصح الأهلي بشكل رسمي عن مكان المعسكر الخارجي لكن الحديث عن أنه سوف يُقام في الأمارات خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 6 أو 7 نوفمبر المقبل.

وأكد مدير الكرة بالأهلي ، أن الفريق سوف يصطحب اللاعبين الدوليين في المعسكر الخارجي وبعدها ينتظمون في معسكر المنتخب.

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وبدوره لم يُعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قائمة المنتخب إستعداداي لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون

وقال البدري، إن الاعبي الاهلي المتواحدين في المنتخب الأولمبي ( رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير) وكذلك المالي آليو ديانج سيغيبون عن معسكر الأهلي بالخارج بسبب إستعدادهم لخوض تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بمصر من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضم المنتخب الوطني الأول 7 لاعبين من الاهلي في المعسكر الأخير الذى خاض خلاله ودية بتسوانا وهم ،: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وعمرو السولية وأن كان الأخير لم ينضم رسمياً للمعسكر بسبب الإصابة التى لحقت به لكنه تماثل للشفاء منها وأصبح جاهزاً للتواجد ضمن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل إذا ما قرر البدري ضمّه.