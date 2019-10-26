شكرا لقرائتكم تأهل مصطفى عسل إلى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتفوق عسل على منافسه المخضرم دييجو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعدما تأخر عسل بشوطين ليحول تأخره لفوز في مباراة مثيرة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 14-16, 11-7, 11-7, 11-7 .
وسيلتقي مصطفى عسل مواطنه مروان الشوربجي في دور الـ 16 لتضمن مصر المقعد الأول في ربع نهائي البطولة الدولية.
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