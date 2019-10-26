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تعرف على موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى بدوري ابطال افريقيا...

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جدة - عمرو شويل  

قرر الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات عقب تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالى.

 

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كما حدد الإتحاد الإفريقى  المباراة الافتتاحية للزمالك فى هذا الدور مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل وسيكون اللقاء فى الكونغو بينما سيكون لقاء الأبيض مع أول أغسطس فى مصر فى الجولة الثانية.

 

مجموعة الزمالك تضمن كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.

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