شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى بدوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما حدد الإتحاد الإفريقى المباراة الافتتاحية للزمالك فى هذا الدور مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل وسيكون اللقاء فى الكونغو بينما سيكون لقاء الأبيض مع أول أغسطس فى مصر فى الجولة الثانية.
مجموعة الزمالك تضمن كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى بدوري ابطال افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.