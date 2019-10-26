شكرا لقرائتكم أزمة جديدة فى منتخب مصر للشباب مواليد 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة فى منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث يحاول البحث عن ودية ثالثة لإرتباط معظم فرق القسم الثاني و الثالث بمبارياتهم فى كأس مصر و دوريات المظاليم.

واعتذر فريق طنطا عن خوض مواجهة مع منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين فى يوم 29 بداعي إنشغالهم بفترة إعداد للفريق فى فترة التوقف الدولي.

Advertisements

فيما يخوض منتخب مصر للشباب ودية فى الثالثة و الربع مساء اليوم أمام نادي الشمس بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة بعد إعتذار فريق إسكو.

منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين يضم 24 لاعبا هم ، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.