شكرا لقرائتكم عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، اليوم السبت، اجتماعها العادي بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث اكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية بحضور 7 أندنية من أصل 10 لهم حق الحضور والتصويت.

حيث حضرت 7 أندية وهم، الزهور وبني سويف وطلائع الجيش واتحاد الشرطة ومعلمين ببا الرياضي وهليوليدو ومركز شباب حدائق القبة،

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بينما غاب عن الحضور 3 هيئات وهم، هليوبوليس الشروق والشمس ومعلمين بني سويف.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.