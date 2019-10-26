شكرا لقرائتكم 20 عاماً والشلهوب في الديربي.. وهوساوي أقدم "نصراوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يملك الهلال 3 لاعبين ظهروا في ديربي الرياض الشهير قبل أكثر من عقد، أبرزهم محمد الشلهوب الذي ظهر للمرة الأولى أمام النصر قبل عشرين عاماً، أما الغريم الأصفر فأقدم لاعبيه لم يكمل 9 سنوات منذ واجه الهلال أول مرة.

ولعب محمد الشلهوب الديربي الأول له قبل 20 عاماً، إذ كان ضمن العناصر التي اعتمد عليها مدربو الهلال في موسم 1999-2000، واحتفل مع فريقه ذلك الموسم بالحصول على كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد.

وفي ثاني مواسمه مع الهلال، أحرز الشلهوب أول أهدافه في مرمى النصر، وكان ذلك في نهائي البطولة العربية أبطال الكؤوس التي انتصر بها الأزرق على غريمه الأصفر بهدفين مقابل هدف، بعد جزائية عبدالله الجمعان التي جاءت في الوقت الإضافي.

وكان حينها حارس النصر محمد خوجلي يلعب المباراة النهائية بشباك خالية من الأهداف في تلك البطولة خلال دور المجموعات وكذلك الأدوار النهائية، إلا أن تسديدة الشاب الشلهوب حينها حرمت الحارس السعودي السابق من رقم قياسي.

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وبعد عقد كامل من بداية محمد الشلهوب، انطلق ثنائي الهلال نواف العابد وسلمان الفرج في مشوارهما مع الأرزق وديربي الرياض، إذ شارك الأول أمام النصر في موسمه الأول كلاعب فريق أول بالدوري وكأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد، أما الفرج فلعب في كأس الأمير فيصل بن فهد ذلك الموسم.

ويشارك سالم الدوسري في الديربي منذ 8 مواسم، وبدأ ذلك في مباراة ذهاب دوري موسم 2011-2012 عندما كانت الانطلاقة الأولى له بشكل كامل مع الهلال عندما دفع به المدرب الألماني توماس دول بديلاً في مباراة النصر، وبعد 11 دقيقة سجل سالم هدفه الأول مع الهلال، وكذلك الأول في الديربي.

ولعب ياسر الشهراني أول مباراة ديربي في مسيرته بعد انتقاله إلى الرياض لاعباً إلى الهلال قبل 7 مواسم، عندما كان ضمن العناصر التي شاركت في فوز الأزرق على غريمه 3-1 بالدور الأول من موسم 2012-2013.

ويعتبر عمر هوساوي أقدم لاعب في النصر ضمن المشاركين في الديربي، إذ لعب مباراته الأولى في عام 2011، بعد أشهر قليلة من انتقاله إلى الأصفر قادماً من الشعلة، بمباراة كسبها الهلال بهدف عبدالعزيز الدوسري موسم 2010-2011.

ويأتِ عوض خميس ثانياً، إذ لعب مباراته الأولى أمام الهلال قبل 6 أعوام وتحديداً في نوفمبر 2013 تحت قيادة الأورغوياني كارينيو، وفاز النصر حينها بهدفين دون رد، وعبدالعزيز الجبرين ثالثاً، بعدما خاض أول ديربي له في 2015 وحينها فاز فريقه بهدف محمد السهلاوي وحسم لقب ذلك الموسم.