شكرا لقرائتكم صلاح يترأس قائمة المحترفين المستدعين إلى قائمة المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، مساء يوم الجمعة قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

كذلك استقر الجهاز الفني على ضم 32 لاعبا للمعسكر، من بينهم المحترفون، وقد أشار الجهاز إلى أن ذلك لا يعني أن جميع العناصر ستكون ضمن القائمة النهائية وإنما هي قائمة مبدئية وسيجري تقليصها قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا، ويحتمل استبعاد أي عنصر سواء من المحليين أو المحترفين.

وضمت قائمة المحترفين ستة لاعبين هم أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (بشكتاش التركي) وأحمد حسن كوكا (براغا البرتغالي) ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي ) ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة كينيا.