شكرا لقرائتكم مدرب ساوثهامبتون: أتحمل الخسارة الثقيلة أمام ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون تحمله المسؤولية وحده في الهزيمة المهينة، التي مني بها الفريق على ملعبه أمام ليستر سيتي صفر - 9 مساء يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانفرد ليستر سيتي بالرقم القياسي لأكبر انتصار خارج الأرض في تاريخ الدوري الإنجليزي، محطما الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد عندما فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8 - 1 في فبراير 1999.

كذلك عادل ليستر الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ المسابقة والمسجل باسم مانشستر يونايتد عندما تغلب على ضيفه إبسويتش تاون في 1995 بنفس النتيجة.

ورغم أن ثمانية من أهداف ليستر سيتي جاءت في ظل نقص عددي في صفوف ساوثهامبتون إثر طرد ريان بيرتراند في الدقيقة 12، أعلن هازنهاتل تحمله المسؤولية ووضع نفسه في مرمى الانتقادات.

Advertisements

وقال النمساوي هازنهاتل في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "أتحمل كل المسؤولية عما حدث. كان الأداء سيئا للغاية، هذا هو الأمر... ما يفترض بنا فعله الآن هو أن نحاول على الفور رفع رؤوسنا مجددا، فجميعنا محبطون."

وتعرض بيرتراند للطرد بسبب خطأ ارتكبه خلال بناء ليستر سيتي الهجمة التي سجل منها بينجامين تشايلويل الهدف الأول للفريق، وبعدها أضاف ليستر أربعة أهداف أخرى قبل نهاية الشوط الأول، وسجل أربعة أهداف خلال الشوط الثاني، وقد سجل كل من أيوزي بيريز وجيمي فاردي ثلاثية (هاتريك).

وتراجع ساوثهامبتون، الذي حقق انتصارين فقط خلال عشر مباريات بالدوري، إلى المركز الثامن عشر بجدول المسابقة وبات هازنهاتل يواجه ضغوط هائلة.

وربما تتواصل الضغوط في ظل المهمة الصعبة التي تنتظر الفريق، حيث يلتقي ساوثهامبتون فريق مانشستر سيتي في مباراتين متتاليتين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراتان على ملعب مانشستر سيتي.

وقال هازنهاتل "علينا أن ندرك أننا عندما نلعب بهذا المستوى، لا نستمر في الدوري (الممتاز)، هذا أمر مؤكد... الجميع يعرف ذلك. الأمر يتوقف علينا الآن، علينا البحث عن طريقة لتقديم ما هو أفضل."