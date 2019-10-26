أهداف الشوط الثاني تهدي مانشستر سيتي الفوز على أستون فيلا

اسماء السيد - أحرز مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على أستون فيلا في استاد الاتحاد ويتقدم إلى المركز الثاني بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وعانى سيتي في الشوط الأول وصنع أستون فيلا عدة فرصة خطيرة تحت الأمطار الغزيرة في مانشستر.
لكن سيتي بدأ بقوة بعد الاستراحة وتلقى رحيم سترلينج تمريرة بالرأس من جابرييل جيسوس وانفرد بالمرمى وسجل الهدف الأول بعد 20 ثانية من الشوط الثاني ليصل إلى 13 هدفا هذا الموسم.
وكان جيسوس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لكن المدافع تيرون مينجس أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن يرسل كيفن دي بروين كرة عرضية لم يلمسها أي لاعب لتدخل المرمى في الدقيقة 65.
وبعد خمس دقائق ضمن إيلكاي جندوجان فوز سيتي بالنقاط الثلاث بعدما تابع تسديدة مرتدة.
وعاد سيتي، الذي تعرض لاعبه فرناندينيو للطرد قرب النهاية، إلى المركز الثاني بدلا من ليستر سيتي الذي فاز 9-صفر على ساوثامبتون يوم الجمعة وتقدم بشكل مؤقت خلف ليفربول المتصدر.
ملخص مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا:
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