تابع – يلا Match أهلي جدة ⏰ الحزم مباراة الأهلي السعودي فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات...

يلا – Match أهلي جدة ⏰ الحزم مباريات الاسبوع الثامن بالدوري Match الاهلي – موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والحزم – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الحزم فى الأسبوع الثامن من الدورى السعودى للمحترفين 2019-2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الثامن فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والحزم ، وتقام المباراة يوم السبت 26 أكتوبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الفيحاء فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاهلي السعودي ×الحزم

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق، ثم هزم في الجولة الثالثة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وفي رابع مباريات الأهلي أمام الفتح فاز الأهلي بثنائية نظيفة أمام الفتح.

مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2019-2020

الحزم يخوض مباراته القادمة ضد الاهلى في إطار الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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موعد لقاء الأهلي والحزم والقنوات الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والحزم في ثامن لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلي والحزم فى الاسبوع الثامن من الدورى السعودى للمحترفين السبت 26 أكتوبر 2019، وتنطلق المباراة الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة، 17:10 بتوقيت القاهرة

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.