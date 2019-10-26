مدير الكرة في نادي الاهلي يوضح حقيقة التعاقد مع كهربا

اعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حقيقة توقيع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم إلى النادي الأهلي، فقد أكد على أنه حتى الآن لم يتواصل من اللاعب ولا حتى مع فايلر المدير الفني للفريق حتى يأخذ رأيه في التعاقد مع محمود كهربا، كما قد أضاف خلال لقائه في برنامج الجمعة في مصر، على أنه في حالة تواجد رغبة من نادي الأهلي في التعاقد مع أي لاعب لا يمكن أخذ القرار إلا بعد سؤال المدير الفني للفريق.

وأضاف قائلا في حالة رفضه لن يتم إتمام التعاقد مع اللاعب المطلوب، حيث قد أكمل قائلا: معقبًا: “مينفعش أتكلم عن كهربا لأنه مش ضمن فريقي في الوقت الحالي، ورأي المدير الفني في الأخر هو اللي بيمشي”.