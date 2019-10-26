شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: "لو كان عندي وكيل كنت حققت نجاح أكبر من صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، إن الإعلام له تأثير كبير على الرياضة، فالإعلام ومنصاته المختلفة له إيجابيات وايضا له سلبيات أيضا.

وأضاف "الحضرى" فى تصريح صحفى بمنتدى مسك :"الإعلام بيعلى لاعبين فوق وينزل لاعبين تحت ، مشيراً إلى أن الإعلام الرياضى شهد تطورا كبيرا ، ووكلاء اللاعبين هم اللى بينجحوا بعض اللاعبين مثل محمد صلاح، لأنهم يعملون باحترافية عالية وإذا كان لدى وكلاء لحقت نجاحا أكبر" .

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وأكد "الحضرى" أن الميديا أتاحت للتعب انتشارا أكبر وسهلت على المواطنين متابعة لاعبيهم وهذا لم يكن متاحا من قبل.