شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي بعد انتهاء الإعارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد المستوى الجيد الذى قدمه رمضان صبحى، لاعب النادي الاهلي ، مع فريقه هذا الموسم تساءل كثيرون هل يستمر رمضان مع القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته أم يعود لناديه هيدرسفيلد الإنجليزى؟.

ورغم أن الموسم مازال فى بدايته إلا أن السؤال السابق فرض نفسه بقوة خلال الأيام الماضية، باعتبار أن رمضان بات أحد أهم نقاط القوة فى القلعة الحمراء، لذا نطرح فى السطور التالية تساؤلات خاصة بإمكانية الإبقاء على رمضان فى الأهلى.. وإلى التفاصيل:

س: هل يرغب الأهلى فى بقاء رمضان صبحى بعد انتهاء الإعارة؟

ج: بالتأكيد نعم.. فقد أصبح رمضان صبحي أحد أهم نجوم الفريق و"قلبه النابض" خلال الفترة الماضية، بفضل أدائه الرائع وإمكانياته الفنية الكبيرة، لذا يرغب الجهاز الفنى فى شراء رمضان صبحى نهائياً بدلاً من الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

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س: هل فتح الأهلي ملف شراء رمضان نهائياً من هيدرسفيلد الإنجليزى؟

ج: لا.. فالأمر مازال مُبكراً ولم يتحدث الأهلي مع النادى الإنجليزى فى هذا الأمر.

س: هل تلقى رمضان صبحى عروضاً من أندية أوروبية ؟

ج: حسب تصريحات نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، الأخيرة فإن هناك أكثر من نادٍ أوروبى يرغب فى ضم لاعب الأهلى، ومنها أندية إيطالية، وقال نادر شوقى، "أتمنى أن ينتقل رمضان صبحى لنادٍ فى إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا".

س: ماذا عن حقيقة انتقال رمضان صبحى للدورى البلجيكي أو العودة لإنجلترا؟

ج: نادر شوقى أكد أنه من غير المقبول أن يلعب رمضان صبحى فى الدوري البلجيكي بعدما احترف بإنجلترا، كما أن الكرة البلجيكية غير مفهومة، وبالنسبة للأنباء التى ترددت مؤخراً حول انتقال اللاعب لنادى أستون فيلا الإنجليزى الذى يضم ثنائى المنتخب الأول أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، قال نادر شوقى، "هذا غير صحيح، لقد عرضت اسمه بعد تأهل أستون فيلا للدورى الإنجليزى الممتاز وتم استبعاده من الحسابات".

س: كم تكلفت صفقة استعارة رمضان صبحى للأهلي؟

ج:الأهلي استعار رمضان صبحى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف دولار، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف دولار.