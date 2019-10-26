شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يطالب لاعبى بيراميدز بالابتعاد عن سيناريو شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز إجتماعاً مع لاعبيه قبل ساعات من مواجهة يانج أفريكانز التنزانى طالبهم خلاله بتجنب سيناريو المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائرى بالكونفدرالية حينما تعادل الفريق ذهاباً على أرضه بهدف لكل فريق ورغم الفوز الذى حققه بيراميدز فى الجزائر بمباراة العودة بهدف جون انطوى الشهير كان الفريق قد ودع البطولة مبكراً

وطالب ديسابر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة الغد لوضع قدماً فى الدور التالى للبطولة لاسيما بعد الانتعاشة التى يمر بها بيراميدز بعد احتلال صدارة الدوري بالفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين .

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة مع نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غداً الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).