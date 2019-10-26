شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، اجتماعها العادي، اليوم السبت، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

واكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية بحضور 7 أندنية من أصل 10 لهم حق الحضور والتصويت وهم، الزهور وبني سويف وطلائع الجيش واتحاد الشرطة ومعلمين ببا الرياضي وهليوليدو ومركز شباب حدائق القبة،

فيما غاب عن الحضور 3 هيئات وهم، هليوبوليس الشروق والشمس ومعلمين بني سويف. واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.