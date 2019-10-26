اخبار الرياضه

عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، اجتماعها العادي، اليوم السبت، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة. 

واكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية  بحضور 7 أندنية من أصل 10 لهم حق الحضور والتصويت وهم، الزهور وبني سويف وطلائع الجيش واتحاد الشرطة ومعلمين ببا الرياضي وهليوليدو ومركز شباب حدائق القبة،

فيما غاب عن الحضور 3 هيئات وهم، هليوبوليس الشروق والشمس ومعلمين بني سويف. واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا