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شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى بيراميدز يستعرضان سحر الطبيعة الخلابة قبل مواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ثنائى بيراميدز "مهدى سليمان وأحمد أيمن منصور" السحر الأفريقى الخلاب لتنزانيا عبر صفحتيهما الشخصية على السوشيال ميديا، حيث يتواجد الفريق هناك حاليا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز غدا الأحد.
ويحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غد، الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم: "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس".
جمال الطبيعة فى تنزانيا
جانب من مقر اقامة بيراميدز
جانب أخر من المقر
تنزانيا
مقر إقامة بيراميدز 1
جانب من مقر اقامة بيراميدز 2
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