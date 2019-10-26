فيديو.. خماسية الأهلى تداعب المصرى أمام بطل سيشل فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى تحدياً أفريقيا حينما يحل ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد لينيتيه فى الثانية عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويعتبر الأهلى الفريق المصرى الوحيد الذى سبق له خوض مواجهة أمام سان ميشيل بطل سيشل عام 2001 فى دور الـ16 لدور الأبطال، وفاز الأحمر بالقاهرة بخماسية نظيفة، وقرر فوزه فى سيشل بهدف نظيف.
سجل أهداف الأهلى كل من هادى خشبة وخالد بيبو ووليد صلاح الدين وأضاف علاء إبراهيم هدفين، وفى الإياب فاز الأهلي بهدف خالد بيبو، وتوج باللقب فى النهاية.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر
ملعب لينيتيه الذى تقام عليه مباراة المصرى وكوت دى اور هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في منطقة فيكتوريا وهو يسع لعشرة ألاف متفرج وقد تم إنشاءه في عام 1992 ، فيما تم تغطية أرضيته بالنجيل الصناعي عام 2007 ضمن برنامج الفيفا لتطوير كرة القدم الأفريقية ، حيث يعد هذا الملعب أحد أهم ملاعب جزيرة سيشل وهو ما يتضح من خلال استضافته لكافة مباريات منتخب سيشل الوطني لكرة القدم.
حقق المصرى البورسعيدى فوزاً على نظيره نادى مصر بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية بعد خسارته فى الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندرى وفى الجولة الرابعة أمام مصر المقاصة.
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