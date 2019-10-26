شكرا لقرائتكم خبر عن “دونجا” الإسماعيلى يبدأ التأهيل فى الجيم و”أبواليزيد” يعود للتدريبات بعد الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود دونجا ارتكاز الإسماعيلى التدريبات فى صالة الجيم وذلك ضمن برنامجه العلاجى بعد تعرضه لشد من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية.

فيما بدأ ابراهيم أبواليزيد مدافع الفريق التماثل الشفاء حيث سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة اعتبارا من الخميس المقبل.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى تم تأجيله لمدة شهر بجانب منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.