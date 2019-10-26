شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن مشاركة لاعبيه الدوليين فى المعسكر الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سوف يصطحب لاعبيه الدوليين في المعسكر الخارجي الذي سيُقام في الإمارات بنسبة كبيرة للغاية ، موضحاً أن جهاز المنتخب لم يُعلن حتى الأن بشكل رسمي عن موعد بدأ معسكره استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر لذا سيتواجد لاعبو الاهلي الدوليين في معسكر الخارجي.

ولم يُعلن الاهلي بشكل رسمي عن مكان المعسكر الخارجي والأقرب أن يُقام في الأمارات خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 6 أو 7 نوفمبر المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" ان الفريق سوف يصطحب اللاعبين الدوليين في المعسكر الخارجي وبعدها ينتظمون في معسكر المنتخب.

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ولم يُعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون

وأشار البدري إلى أن الاعبي الاهلي المتواحدين في المنتخب الأولمبي ( رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير) وكذلك المالي آليو ديانج سيغيبون عن معسكر الأهلي بالخارج بسبب إستعدادهم لخوض تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بمصر من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول ضم 7 لاعبين من الاهلي في المعسكر الأخير الذى خاض خلاله ودية بتسوانا وهم ،: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وعمرو السولية وأن كان الأخير لم ينضم رسمياً للمعسكر بسبب الإصابة التى لحقت به لكنه تماثل للشفاء منها وأصبح جاهزاً للتواجد ضمن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل إذا ما قرر البدري ضمّه.