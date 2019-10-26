شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. كاراتيه الإسماعيلى يحصد الدرع ويصعد للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى للكاراتيه رجال فى نيل درع القسم الثانى والصعود لمنافسات الدورى الممتاز بعد تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة التى أقيمت بمشاركة 170 فريق ، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى. كما نجح فريق الشباب تحت سن 16،17،18 فى الصعود للممتاز أيضا بصفة رسمية وسيتم تحديد مركزه بعد انتهاء مباريات المربع الذهبى. ويقود قطاع الكاراتيه بالاسماعيلى جهاز فنى يضم كلاً من عمرو الشافعى مدير فنى ،أشرف عبد الجليل مدرب عام ، محمد حمدى وأحمد غالى مدربين ، أحمد على أخصائى اصابات ملاعب ،محمد أبو الخير مخطط أحمال.

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