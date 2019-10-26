شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستغل توقف الدورى لخوض وديات قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى البحث عن إقامة عدة مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره المحلى عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

كما ينتظر الفريق مواجهة أمام الجزيرة الإماراتى فى 26 نوفمبر المقبل لحساب جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال .

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الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.