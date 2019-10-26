شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأول ينطلق 28 أكتوبر بلاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا و جزر القمر المقرر لهما يومي 14 و 18 نوفمبر بالجولة الأولي و الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأصدر الجهاز الفني للمنتخب بيان جاء نصه كالتالي :‏ في ضوء استعراض الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكل الظروف المحيطة بأخر استعداداته والخاصة ارتباط الاندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، وذلك بعد مناقشة حسام البدري المدير الفني كل الحيثيات في اجتماعاته المتتالية مع مدير المنتخب محمد بركات وأفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر والخاصة بتداعيات تأجيل مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر ولما تبين للجهاز الفني بوجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا ٣٢ لاعبا للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر ، فقد قرر الجهاز الفني تقسيم استعداداته علي مراحل الأولي تشمل اقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ ٢٨ أكتوبر الجاري ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لا يؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه .

من المقرر أن يتواجد لاعبي الزمالك في تدريبات المعسكر المفتوح بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر.

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وتبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الأهلي من معسكر أهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية إقامتها يوم ٧ نوفمبر

والجدير بالذكر أن محمد بركات مدير المنتخب كان قد قام بعمل قرار وزاري يشمل ٤٢ لاعبا من كافه العناصر في ضوء متابعة الجهاز الفني لهم تحسبا لحدوث اَي ظروف اضطرارية.