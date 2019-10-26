شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الإنتاج والمقاصة والحدود ودجلة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى، استعداداً لمواجهة الزمالك التى ستقام مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى الممتاز، فى الجولة السادسة من منافسات البطولة.

ويستهل إنبى سلسلة مبارياته الودية خلال التوقف يوم 7 نوفمبر بمواجهة الإنتاج الحربى، ثم المقاصة يوم 11 من نفس الشهر، على أن يلتقى بعد ذلك يوم 14 من شهر نوفمبر مع حرس الحدود ويختتم مبارياته الودية بلقاء دجلة يوم 18 من الشهر ذاته.

ويخوض إنبى جميع مبارياته الودية فى الثالثة عصراً على استاد بتروسبورت، ويحتل الفريق البترولى حالياً المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أى لقاء، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يتعرض للخسارة حتى الآن.