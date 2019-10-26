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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد حمدى يغيب عن المنتخب الأوليمبى لإصابته بتسمم، والمنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده.

أحمد حمدى يغيب عن المنتخب الأوليمبى لإصابته بتسمم

تعرض أحمد حمدي لاعب الجونة ومنتخب مصر الأوليمبى لحالة تسمم بعد تناوله وجبة فاسدة ليضطر لإجراء غسيل معدة.

المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده

كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل ولم يتم استبعاده كما يتردد بناءً على طلب مسئولى الزمالك.

الزمالك يبدأ استعداداته فى توقف الدورى بمعسكر فى القاهرة

تحدث الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، عن رؤيته بخوض الفريق لمعسكر داخلى فى القاهرة يكون جزء فيه عبارة عن العمل نحو الارتقاء بالمستوى البدنى قبل خوض مجموعة من المباريات الودية متدرجة المستوى وذلك للاستعداد بأفضل صورة فى فترة التوقف لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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غياب "المترجم" يفجر أزمة بين نجوم الإسماعيلى وميودراج

أبدى عدد كبير من نجوم النادى الاسماعيلى استيائهم من عدم قيام مجلس إدارة النادى بتعيين مترجم للصربى ميودراج المدير الفنى للفريق الأصفر حتى يكون هناك سهولة فى التواصل مع المدرب وإيجاد لغة تفاهم مع المدرب ومناقشته فى بعض الامور الخاصة فى ظل عدم إجادة عددا من اللاعبين بالفريق للغة الانجليزية.

تأجيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. اعرف السبب

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً له عصر اليوم، السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية بسبب ظروف الطقس غير المُستقرة وكذلك بسبب بعض الظروف الخاصة لأعضاء في المجلس الأهلاوي.

الأشعة تحدد موعد عودة محمود متولى لتدريبات الأهلي

يُجرى محمود متولى مدافع الأهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجارى، للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى .

الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً، فى إطار استعدادات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لار