كاف يُحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الزمالك مع أول أغسطس بطل أنجولا بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي سَتُقام يوم 7 ديسمبر.

وكان نادي مازيمبي قد حدد يوم 30 نوفمبر موعدًا لمباراة الفريق والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووصل الزمالك إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في الدور الـ32 من البطولة بعد الخسارة ذهابًا بهدف مقابل هدفين والفوز في مباراة العودة بهدف دون.

وكانت قرعة دوري الأبطال قد أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى مع كل من أول أغسطس ومازيمبي وزيسكو الزامبي.