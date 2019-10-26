مانشستر سيتي يقفز للمركز الثاني بثلاثية في مرمى أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره أستون فيلا بثلاثي نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي قبل أن ينتفض لاعبو مانشستر سيتي في الشوط الثاني؛ حيث افتتح رحيم سترلينج الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46 قبل أن يضيف دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم سجل جوندوجان الثالث في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 22 في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولكن يتبقى له مباراة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز الـ 13.

وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة الفريق للقاء اليوم.

وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق المباراة

مرور 5 دقائق وسط سيطرة وخطورة كاملة للاعبي مانشستر سيتي.

في الدقيقة 15 أوجد محترفنا المصري في أستون فيلا خطورة لمانشستر سيتي بالانطلاق بالكرة تجاه مرمى سيتي بعد مراوغة ميندي ثم مرر الكرة لويسلي الذي مررها لمكجين ليسدد كرة قوية ولكنها ارتطمت بمدافعي السيتي وتحولت لركلة ركنية.

مرت 10 دقائق وسط سيطرة من قبل لاعبي مانشستر سيتي ولكن بخطورة للاعبي أستون فيلا، ففي الدقيقة 23 تصدى إيدرسون لتصويبة مكجين قبل أن تعود لزميله لويز الذي صوبها مرة أخرى تجاه المرمى ولكن أخرجها حارس مانشستر سيتي لركنية.

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مرت 10 دقائق أخرى شهدت خطورة أيضًا لأستون فيلا ولكن كان بطلها هذه المرة محمود تريزيجيه، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها تجاه مرمى مانشستر سيتي ولكن اصطدمت بجون ستونز وسط مطالبات من قبل تريزيجيه ولاعبي أستون فيلا بركلة جزاء.

وصلنا للدقيقة 40 من عمر اللقاء ولازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 43 شهدت خطورة لمانشستر سيتي كادت أن تنتهي بهدف أول للسيتي ولكن مرت تصويبة رحيم سترلينج بجوار قائم أستون فيلا.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

بداية الشوط الثاني وهدف أول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج.

في الدقيقة 65: أرسل دي بروين ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع لتسكن شباك أستون فيلا.

وفي الدقيقة 69: جندوجان سجل الثالث لمانشستر سيتي.

مرور 75 دقيقة من عمر المباراة وسط سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي ولازالت النتيجة تقدمهم بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 86 تلقى تريزيجيه تمريرة على حدود منطقة الجزاء وقام بتسديدها بطريقة رائعة ولكن الحارس إيدرسون تصدى للكرة بسهولة.

انتهاء المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ليقفز للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.