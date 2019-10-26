جروس يعلن تشكيل أهلى جدة لمواجهة الحزم فى الدورى السعودى

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل أهلى جدة أمام الحزم كالأتى :

حراسة المرمى :محمد العويس.

خط الدفاع :عبدالله الحسون، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما.

خط الوسط :الفيس ساريتش، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي.

خط الهجوم :دجانيني تفاريس، عمر السومه.

الاحتياط :ياس المسيليم، سعيد المولد، محمد آل فتيل، خاللد البركة، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، نوح الموسي، عبدالرحمن غريب، ارفن زوكافيتش.

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