منتخب الشباب يكتفي بالتدريبات غدا بدلا من ودية طنطا

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، الاكتفاء بالتدريبات غدا بعدما اعتذر فريق طنطا عن عدم مواجهة الفراعنة ودياً.

ويخوض المنتخب ودية الان مع الشمس بعدما اعتذر اسكو عن عدم خوض ودية اليوم لارتباطه ببطولة كأس مصر. فريق طنطا عن عدم مواجهة الفراعنة ودياً.ويخوض المنتخب ودية الان مع الشمس بعدما اعتذر اسكو عن عدم خوض ودية اليوم لارتباطه ببطولة كأس مصر.

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