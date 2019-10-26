يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مؤتمرا صحفيا غداً الأحد، على هامش تمرين الفريق القومي في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويستعد المنتخب لمواجهة مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة بأوليمبياد طوكيو 2020. هامش تمرين الفريق القومي في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.ويستعد المنتخب لمواجهة مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة بأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. شوقي غريب يعقد مؤتمرًا صحفيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.