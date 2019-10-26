منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل على مرحلتين

في ضوء استعراض الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري لكل الظروف المحيطة بأخر استعداداته والخاصة بارتباط الاندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وذلك بعد مناقشة الكابتن حسام البدري المدير الفني كل الحيثيات في اجتماعاته المتتالية مع مدير المنتخب الكابتن محمد بركات وأفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر والخاصة بتداعيات تأجيل مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر ..ولما تبين للجهاز الفني بوجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية

والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا ٣٢ لاعبا للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر ..فقد قرر الجهاز الفني تقسيم استعداداته علي مراحل الأولي تشمل اقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ ٢٨ اكتوبر الجاري ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لايؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه ..ومن المقرر أن يتواجد لاعبي الزمالك في تدريبات المعسكر المفتوح بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر

وتبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الاهلي من معسكراهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية إقامتها يوم ٧ نوفمبر

والجدير بالذكر أن الكابتن محمد بركات مدير المنتخب كان قد قام بعمل قرار وزاري يشمل ٤٢ لاعبا من كافه العناصر في ضوء متابعة الجهاز الفني لهم تحسبا لحدوث اَي ظروف اضطرارية