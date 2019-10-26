غضب من جماهير الزمالك بعد نشر كهربا صورة مع البدري بقميص الأهلي

أشعل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، السوشيال ميديا، بعد نشره لصورة بقميص النادي الأهلي، تجمعه مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد استدعاءه للإنضمام للمنتخب، مما أغضب جماهير نادي الزمالك.

وعبرت جماهير نادي الزمالك عن غضبها بعدما نشر

كهربا، صورة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بقميص الأهلي، حيث أعتبرتها جماهير الفريق الأبيض أشارة كبيرة لإنتقاله للنادي الأهلي في يناير، بعدما ترددت أنباء في الفترة الماضية، عن توقيعه للنادي الأهلي بعد وصوله للقاهرة خلال فترة التوقف الدولي.

وقام بأحدهم بالتعليق على صورة كهربا قائلًا: "قال يعني هنموت عشان رحت الأهلي عادي جدًا ياما جه زيك واحسن منك واخرتهم مصر كلها عرفاها وأسال اللي قبلك، حسن مصطفى رحيل ، اينو، حمودي ، مؤمن ، رضا عبد العال".

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وقال أخر: "متيجش تعيط زي أينو بعد كده".