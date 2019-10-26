محمد صلاح يبدأ في تعلم لكنة "ليفربول"

نشر محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، صورة، وهو يقرأ كتابًا عن لكنة مدينة ليفربول، حيث يرغب ببدء تعلمه للكنة مدينة

فريقه الريدز.وقام صلاح بنشر الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتابًا عن لكنة ليفربول، معلقًا عليها "هناك بالتأكيد بعض التشابه".



ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة توتنهام، غدًا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.