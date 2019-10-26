طرد للاعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

قام حكم مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، بطرد فيرناندينهو لاعب السيتي، خلال المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين، بنتيجة 3-0، للسيتي أصحاب الأرض، على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة العاشرة من 3-0، للسيتي أصحاب الأرض، على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يأتي ذلك بعدما قام فيرناندينهو بشد لاعب استون فيلا بقوة في هجمة سريعة للضيوف، ليقوم حكم المباراة بإعطائه البطاقة الصفراء الثانية، ويتم طرده.

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