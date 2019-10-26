غدًا.. انطلاق فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية

تنطلق، غدًا، فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي والذي يأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019م بالمركز الاولمبي بالمعادي وذلك في تمام السادسة مساء. يشارك في فعاليات البرنامج 10 دول

عربية بإجمالي عدد 60 دارسا من مختلف الدول العربية.

يهدف البرنامج الى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضًا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية بالإضاقة الى تبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول

العربية، إلى جانب إثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة علي الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.



يذكر أنه خلال عام 2012 قد تم تنفيذ فعاليات البرنامج الأول لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة القاهرة بمشاركة 60 دارسا ودارسة من عدد من الدول العربية المختلفة ، كما نفذت فعاليات البرنامج الثاني بمحافظة الإسكندرية عام 2015 .



يذكر أنه يحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي .