غدًا.. كرة صالات المنيا تواجه الإسماعيلي بالدوري الممتاز

يستعد فريق كرة الصالات بنادي المنيا لخوض أولى منافساته غدًا الأحد، مع ضيفه فريق الاسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز على صالة استاد المنيا الرياضي في السادسة مساء، حيث صعد فريق المنيا بعد غياب 10 سنوات.

قال سامح علي، المدير الفني للمنيا، إن الفريق أتم استعداداته لهذا الموسم بقوة كبيرة، خاصة بعد تقديم موسم استثنائي العام الماضي بالصعود للدوري الممتاز دون أي هزيمة ، والتدعيم هذا الموسم بصفقات قوية تجعلنا قادرون على

المنافسة وليس المشاركة فقط.

أكد المدير الفني أن الفريق يضم نخبة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وخلال الفترة الماضية حدث انسجام كبير بين العناصر المستمرة مع الفريق من العام الماضي والصفقات الحديثة، وهذا ظهر من خلال الروح الكبيرة بينهم في معسكر القاهرة خلال المباريات الأربع مع فرق الدوري الممتاز وقدمنا خلالها أداء قوي.

وكان ياسر مصطفى، مدير الكرة للفريق، قد

أعلن التعاقد مع 7 لاعبين جدد هذا الموسم وهم: عبد الرحمن أمين، بيشوي ادوارد ، محمد سيد، والحارس " أيمن جمال لالا " ، و اللاعب محمود علي العرابي جميعهم من ناصر الفكرية ، و علي ممدوح لاعب شبان أسيوط ، اللاعب مصطفى حسانين لاعب النصر للتصدير.

كما خاض الفريق المنياوي ٤ مباريات ودية خلال معسكره بالقاهرة ، وتعادل في المباراة الأولى مع الدرب الاحمر بأربعة أهداف لكل منهما، ثم الفوز على الشرطة بستة أهداف مقابل ثلاثة، والهزيمة من ميت عقبة باربعة أهداف مقابل اثنين، ثم التعادل مع الاعلامين بثلاثة أهداف.