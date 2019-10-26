رياضة | اليونايتد يخطف صفقة ميسي المفضلة

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اقتحم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لضمه في الصيف المقبل

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع الارجنتيني مارتينيز من إنتر ميلان لتعزيز الخط الهجومي للفريق بعد رحيل لوكاكو وسانشيز بالصيف الماضي

واشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد سيدخل حرباً مع برشلونة في صفقة مارتينيز كونه واحد من أبرز المرشحين على طاولة البرسا لخلافة لويس سواريز في الهجوم بالموسم المقبل.