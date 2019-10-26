رياضة | هل يستبعد حسام البدري "كهربا" قبل مواجهة كينيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستبعد حسام البدري "كهربا" قبل مواجهة كينيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمعسكر الفراعنة المقبل في نوفمبر، والذي سيخوض فيه المنتخب مواجهتين رسميتين أمام كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون ٢٠٢١.

هل يستبعد حسام البدري "كهربا" قبل مواجهة كينيا؟

وبعد إعلان البدري ضم محمود عبد المنعم كهربا وهناك انتقادات بسبب عدم مشاركة كهربا خلال الفترة الماضية، سوى في 4 مباريات فقط مع فريقه الجديد بالبرتغال بعد رحيله عن نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مما جعل حسام البدري يؤكد أن كل العناصر التي سيتم الإعلان عنها لا يعنى إنها ضمن القائمة النهائية لمباراتي كينيا وجزر القمر.

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وأكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر أنه استقر علي ضم 32 لاعبا لمعسكر نوفمبر، مشيراً إلى أن الاختيارات التي سيتم الإعلان عنها مبدئية، وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.

وكان البدري قد أعلن عن ضم 6 محترفين وهم:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني لاعب بشكتاش التركي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.