رياضة | ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي.. مباراة لن ينساها الفرعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي.. مباراة لن ينساها الفرعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي
وشارك نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه برفقة فريقه أستون فيلا في 90 دقيقة وقدم أداء جيدا للغاية لكنه افتقد للمسة الأخيرة في الكرات التي وصلته عند مرمى حامل لقب الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية.
وقدم أستون فيلا مستوى مميز من الناحية الدفاعية ومساندة مدافعي فريقه لكن السيتي ظهر قويا في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية بأقدام رحيم سترلينج وكيفين دي بروين وجاندوجان.