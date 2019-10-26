رياضة | ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي.. مباراة لن ينساها الفرعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي.. مباراة لن ينساها الفرعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي

Advertisements

وشارك نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه برفقة فريقه أستون فيلا في 90 دقيقة وقدم أداء جيدا للغاية لكنه افتقد للمسة الأخيرة في الكرات التي وصلته عند مرمى حامل لقب الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية.

وقدم أستون فيلا مستوى مميز من الناحية الدفاعية ومساندة مدافعي فريقه لكن السيتي ظهر قويا في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية بأقدام رحيم سترلينج وكيفين دي بروين وجاندوجان.