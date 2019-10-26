رياضة | ستيرلينج ينفرد برقم تاريخي بعد التسجيل في شباك أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيرلينج ينفرد برقم تاريخي بعد التسجيل في شباك أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسجل ستيرلينج الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا في المباراة التي حسمها رجال المدرب بيب جوارديولا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ووفقًا لشبكة الإحصائيات "أوبتا" فإن ستيرلينج انفرد برقم مميز له هذا الموسم بعدما وصل للهدف رقم 13 خلال 14 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم لم يصل له أي لاعب أخر في البريميرليج هذا الموسم.
ورفع مانشستر سيتي عقب فوزه على أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة محتلا المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفيلا عند 11 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث عشر.