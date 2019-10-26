اخبار الرياضه

رياضة | ستيرلينج ينفرد برقم تاريخي بعد التسجيل في شباك أستون فيلا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيرلينج ينفرد برقم تاريخي بعد التسجيل في شباك أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق رقم مميز له هذا الموسم مع فريقه بعد إحرازه هدف في فوز فريقه على أستون فيلا بثلاثية.

وسجل ستيرلينج الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا في المباراة التي حسمها رجال المدرب بيب جوارديولا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة من "البريميرليج".

ووفقًا لشبكة الإحصائيات "أوبتا" فإن ستيرلينج انفرد برقم مميز له هذا الموسم بعدما وصل للهدف رقم 13 خلال 14 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم لم يصل له أي لاعب أخر في البريميرليج هذا الموسم.

ورفع مانشستر سيتي عقب فوزه على أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة محتلا المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفيلا عند 11 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث عشر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا