رياضة | تريزيجيه ضد مانشستر سيتي.. أداء جيد مغلف بالآفة الخطيرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه ضد مانشستر سيتي.. أداء جيد مغلف بالآفة الخطيرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتذوق تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا مرارة الهزيمة الخامسة هذا الموسم بعدما حقق رجال المدرب بيب جوارديولا الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وأقحم دين سميث اللاعب المصري في التشكيل الأساسي لأستون فيلا منذ البداية وأبقاه في الملعب حتى النهاية لكن مردود تريزيجيه لم يكن كبيرًا في المباراة.
ولعب نجم منتخب مصر تارة في الجناح الأيمن وأخرى في الجناح الأيسر ولاحت له فرصتان في الشوط الأول كان يمكنه التسجيل من إحداهن لولا عدم إتقانه اللمسة الأخيرة وتسرعه في إنهاء الهجمات بينما راوغ ميندي ظهير أيسر مانشسستر سيتي مرة واحدة.
وكان تريزيجيه ضد مانشستر سيتي مع معظم لاعبي فريقه خارج "الخدمة" في المباراة، ولم يشكل الخطورة المأموله على مرمى الحارس إيدرسون حارس مرمى السيتي.
وبعد الخسارة في مباراة اليوم تراجع أستون فيلا للمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، فيما وصل مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.