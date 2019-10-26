رياضة | تريزيجيه ضد مانشستر سيتي.. أداء جيد مغلف بالآفة الخطيرة (فيديو)

وتذوق تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا مرارة الهزيمة الخامسة هذا الموسم بعدما حقق رجال المدرب بيب جوارديولا الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وأقحم دين سميث اللاعب المصري في التشكيل الأساسي لأستون فيلا منذ البداية وأبقاه في الملعب حتى النهاية لكن مردود تريزيجيه لم يكن كبيرًا في المباراة.

ولعب نجم منتخب مصر تارة في الجناح الأيمن وأخرى في الجناح الأيسر ولاحت له فرصتان في الشوط الأول كان يمكنه التسجيل من إحداهن لولا عدم إتقانه اللمسة الأخيرة وتسرعه في إنهاء الهجمات بينما راوغ ميندي ظهير أيسر مانشسستر سيتي مرة واحدة.