رياضة | مروان الشوربجي يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان الشوربجي يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قدم مروان الشوربجي مباراة قوية، وأعلن عن نفسه وجاهزيته للمنافسة على لقب البطولة المقامة تحت سفح الأهرامات في الجيزة. أنهى مروان الشوربجي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 11-8، وفي الشوط قدم أداءا قويا وفاز بنفس النتيجة، أما الشوط الثالث فكان قويا للغاية وانتهى بفوز الشوربجي بنتيجة 12 – 10، ليتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

تاهل المصري مروان الشوريجي إلى دور الـ 16 من بطولة العالم المفتوحة للإسكواش والمقامة في مصر، في الفترة من 25 اكتوبر 2019 إلى الأول من فبراير من نفس العام، وذلك بعد التغلب على الإنجليزي ناثان لاك بثلاثة أشواط دون رد في لقاء اليوم.