رياضة | مصطفى عسل يحول تأخره بشوطين إلى فوز على دييجو إلياس في بطولة العالم للإسكواش

كانت المباراة ماراثونية واستمرت لمدة ساعة و 17 دقيقة، وتفوق اللاعب البيروفي البداية وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-7، وقدم مصطفى أداء أقوى في الشوط الثاني، ولكنه كان قويا للغاية، وخسره اللاعب المصري بنتيجة 16 – 14.

وفي الشوط الثالث بدأ مصطفى عسل الريمونتادا القوية وفاز على إلياس 11 – 7، وكرر نفس النتيجة في الشوطين الرابع والخامس، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويتأهل اللاعب المصري إلى دور الستة عشر.