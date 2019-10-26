رياضة | مصطفى عسل يحول تأخره بشوطين إلى فوز على دييجو إلياس في بطولة العالم للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى عسل يحول تأخره بشوطين إلى فوز على دييجو إلياس في بطولة العالم للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح المصري مصطفى عسل في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة العالم المفتوحة للإسكواش، بعدما حول تأخره بشوطين إلى فوز بثلاثة، على حساب البيروفي دييجو إلياس في مباراة الدور الـ 32 من البطولة المقامة في مصر بالفترة من 25 أكتوبر 2019، إلى الاول من فبراير من نفس العام.
كانت المباراة ماراثونية واستمرت لمدة ساعة و 17 دقيقة، وتفوق اللاعب البيروفي البداية وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-7، وقدم مصطفى أداء أقوى في الشوط الثاني، ولكنه كان قويا للغاية، وخسره اللاعب المصري بنتيجة 16 – 14.
وفي الشوط الثالث بدأ مصطفى عسل الريمونتادا القوية وفاز على إلياس 11 – 7، وكرر نفس النتيجة في الشوطين الرابع والخامس، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويتأهل اللاعب المصري إلى دور الستة عشر.